Calciomercato Milan: un bomber europeo per la prossima stagione

Spunta un nuovo nome per l’attacco del Milan della prossima stagione. Ecco le richieste del centravanti del Chelsea

Milan, Ibra motiva la squadra mentre spunta una nuova idea per l’attacco, necessaria per intervenire subito contro i tanti problemi di oggi. Gazzetta dello sport di questa mattina apre così, mostrando le due facce del Milan pre Bergamo: “Ibra vicino ai compagni. Motivatore per la Champions. Per il futuro idea Giroud“. E ancora: “Lo svedese seguirà tutte le sedute e pranzerà con la squadra”.

GIROUD- “Le indiscrezioni arrivano dall’Inghilterra ma la considerazione in via Aldo Rossi per il centravanti della nazionale francese è sostanziale”. Il giocatore in scadenza di contratto, secondo il quotidiano, chiederebbe un biennale da 5 milioni di euro a stagione.