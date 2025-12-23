Calciomercato Milan, dopo Füllkrug parte l’assalto al difensore: Allegri spinge per Gatti, due le piste alternative

Calciomercato Milan, chiuso il colpo Füllkrug ora priorità alla difesa: Gatti in cima alla lista, spuntano due opzioni

Con l’arrivo a Malpensa di Niclas Füllkrug, il Milan ha archiviato il capitolo attacco e ha spostato il focus sul reparto difensivo. A Sky Calciomercato – L’Originale, Gianluca Di Marzio ha delineato il profilo del rinforzo individuato da Igli Tare: un difensore esperto, preferibilmente acquisibile in prestito, in grado di garantire solidità immediata alla squadra di Allegri.

I nomi sul taccuino: Skriniar, Dier e la pista Gatti

La caccia al nuovo centrale non è semplice, soprattutto perché il club rossonero punta a un’operazione sostenibile dal punto di vista economico.

Milan Skriniar – L’ex colonna dell’Inter, oggi capitano del Fenerbahçe, rappresenta un profilo ideale per leadership e conoscenza della Serie A. Tuttavia, il club turco non sembra intenzionato a privarsi del suo leader a stagione in corso, rendendo la trattativa complicata.

– L’ex colonna dell’Inter, oggi capitano del Fenerbahçe, rappresenta un profilo ideale per leadership e conoscenza della Serie A. Tuttavia, il club turco non sembra intenzionato a privarsi del suo leader a stagione in corso, rendendo la trattativa complicata. Eric Dier – Reduce dall’esperienza al Bayern e ora al Monaco, l’inglese offre duttilità e può essere impiegato anche a centrocampo. Il nodo principale riguarda però le sue condizioni fisiche: rientra da un infortunio e il Milan vuole valutarne attentamente l’affidabilità prima di muoversi concretamente.

– Reduce dall’esperienza al Bayern e ora al Monaco, l’inglese offre duttilità e può essere impiegato anche a centrocampo. Il nodo principale riguarda però le sue condizioni fisiche: rientra da un infortunio e il Milan vuole valutarne attentamente l’affidabilità prima di muoversi concretamente. Federico Gatti – È la suggestione più recente. Di Marzio ha evidenziato il forte rapporto tra il difensore e Allegri. Gatti sta recuperando da un infortunio e, qualora percepisse una riduzione del proprio spazio alla Juventus, potrebbe prendere in considerazione un trasferimento. Molto dipenderà dalla disponibilità dei bianconeri a rinforzare una diretta rivale.

La strategia rossonera: prestito e opportunità

Il Milan non ha urgenza assoluta, ma riconosce la necessità di un innesto nel breve periodo. La formula preferita resta il prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe di coprire l’emergenza senza compromettere le strategie estive. Sullo sfondo rimane anche Joe Gomez del Liverpool, già seguito nella scorsa finestra di mercato.

