Calciomercato Milan, idea Musso. Possibile «derby» con l’Inter

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno lavorando per il futuro. Idea Musso per la porta, ma attenzione all’assalto dell’Inter

Il Milan inizia a lavorare per il futuro. I rossoneri – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – stanno cercando di capire cosa farà Gianluigi Donnarumma.

In caso di partenza la dirigenza vorrebbe tentare l’assalto a Musso, numero uno dell’Udinese. Bisognerà però fare attenzione all’Inter: i nerazzurri stanno cercando un portiere che possa sostituire Handanovic (anche per via dell’età), il derby di mercato potrebbe avvicinarsi già in estate.