Calciomercato Milan: il rinnovo di Leao dopo la Supercoppa

Calciomercato Milan: dopo la Supercoppa Italiana Maldini e Massara incontreranno l’avvocato di Leao per il rinnovo

Come riportato dal Corriere della Sera, una volta rientrati in Italia dall’Arabia, Paolo Maldini e Frederic Massara incontreranno Ted Dimvula, l’avvocato di Rafael Leao, per cercare di arrivare finalmente ad un accordo per il rinnovo dell’attaccante portoghese.

Il Milan è pronto a mettere sul piatto un’offerta irrinunciabile: contratto fino al 2027 con ingaggio da 6,5 milioni di euro più 1,2 milioni di bonus.

