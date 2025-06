Calciomercato Milan, Tare incontrerà quel giocatore nei prossimi giorni: svolta all’orizzonte? Le ultime

Calciomercato Milan, Tare incontrerà quel calciatore rossonero nei prossimi giorni: svolta all’orizzonte? Le ultimissime

Secondo il giornalista Nicolò Schira, è in programma un incontro tra Igli Tare, direttore sportivo del Milan, e Alessandro Lucci, agente di Alessandro Florenzi, per discutere il futuro del terzino.

Florenzi ha manifestato la volontà di restare in rossonero, dimostrando grande attaccamento alla squadra con la disponibilità a ridurre il suo ingaggio pur di proseguire la sua avventura a Milano. La trattativa sarà decisiva per capire se il club rossonero e il giocatore continueranno insieme o se le loro strade si separeranno. L’incontro tra Tare e Lucci rappresenta un momento cruciale per definire il destino del laterale e stabilire le prossime mosse di mercato del Milan.