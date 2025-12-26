Calciomercato Milan, si allontana l’ipotesi Gabriel Jesus? Le ultime indiscrezioni sul possibile interesse dei rossoneri per l’attaccante parlano chiaro

Il calciomercato invernale del Milan non porterà, almeno per il momento, Gabriel Jesus a San Siro. Come riferito da Matteo Moretto, intervenuto nel consueto aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il nome dell’attaccante brasiliano non rientra nella lista delle priorità rossonere per la sessione di gennaio.

Una presa di posizione netta che ridimensiona le voci circolate nelle ultime settimane e chiarisce l’attuale strategia del club.

Calciomercato Milan, perché Gabriel Jesus resta all’Arsenal

Le motivazioni che allontanano Gabriel Jesus dal Milan sono diverse e partono dal suo attuale rapporto con l’Arsenal. L’attaccante brasiliano è appena rientrato dopo un lungo stop per infortunio e ha manifestato la volontà di restare a Londra per rilanciarsi nella seconda parte di stagione.

Un segnale chiaro è arrivato anche fuori dal campo: Jesus ha scritto una lettera aperta ai tifosi dei Gunners, ringraziandoli per il sostegno ricevuto durante il periodo di recupero e ribadendo il proprio impegno con la maglia dell’Arsenal. Un gesto che ha rafforzato ulteriormente il legame con l’ambiente inglese e chiuso, di fatto, la porta a un trasferimento immediato.

Le mosse di Tare: attacco completo, focus sulla difesa

In casa Milan, inoltre, il reparto offensivo è considerato numericamente completo. L’arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham – in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni – ha già soddisfatto le esigenze di Massimiliano Allegri, allenatore tornato sulla panchina rossonera.

Le priorità della dirigenza, guidata da Igli Tare, si sono quindi spostate altrove. L’attenzione è rivolta soprattutto alla difesa, dove si cercano rinforzi affidabili: i nomi più caldi restano quelli di Joe Gomez e Radu Drăgușin.

Un eventuale innesto offensivo a gennaio verrebbe preso in considerazione solo in caso di una cessione importante. I riflettori sono puntati su Christopher Nkunku, indicato da Alfredo Schira come possibile partente di fronte a un’offerta adeguata. Il vero grande obiettivo per l’attacco, però, resta rimandato al 2026, con il sogno Dušan Vlahović a parametro zero.