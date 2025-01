Calciomercato Milan, i rossoneri dicono no! Quel giocatore non si muove da Milanello. Le ultime sulle uscite del club di Serie A

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione sul tema delle uscite.

Jimenez, sondato dal Real Madrid per un ritorno a gennaio alla corte di Ancelotti, non si muoverà da Milanello e chiuderà in rossonero la stagione. In via Aldo Rossi a riguardo non ci sono dubbi: i blancos, che non hanno certo perso di vista il prodotto del loro vivaio, hanno una clausola per ricomprarlo sia nell’estate 2025 (nove milioni) sia dodici mesi più tardi (dodici milioni), ma non possono esercitarla in questa finestra di mercato invernale nella quale l’obiettivo di Ibrahimovic, Furlani e Moncada è rinforzare la rosa e non indebolirla con la partenza dello spagnolo. Porte chiude quindi in casa rossonera.