Calciomercato Milan, Kabak a gennaio e Thauvin in estate: la situazione

Calciomercato Milan: tra un mese ci sarà la sessione invernale e i rossoneri vorrebbero acquistare un difensore e chiudere Thauvin a zero

Tra un mese avrà inizio il calciomercato invernale che permetterà a Maldini e Massara di regalare a Pioli il tanto atteso difensore non arrivato in estate. Il primo nome della lista, come a settembre, sarà Ozan Kabak dello Schalke 04: il club tedesco aveva rifiutato un’offerta da 15 milioni ma oggi, complice anche lo scarso rendimento in campionato, la stessa cifra potrebbe bastare. Le alternative individuate dal Milan restano Simakan dello Strasburgo, anche lui trattato in estate, e il centrale del Verona Matteo Lovato.

LEGGI TUTTE LE TRATTATIVE DEI ROSSONERI SU MILAN NEWS 24