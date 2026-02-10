Connect with us
Calciomercato Milan, parte l’assalto a Kean: Tare definisce la strategia, un dettaglio può cambiare tutto

2 ore ago

Calciomercato Milan, perazione Kean al via: strategia tracciata e un possibile vantaggio decisivo. Le ultime

Il mercato del Milan non conosce pause. Mentre la squadra resta concentrata sulla rincorsa alle prime posizioni, la dirigenza ha già iniziato a muoversi per rinforzare l’attacco della prossima stagione. Tuttosport rilancia questa mattina un nome che per Massimiliano Allegri rappresenta una garanzia: Moise Kean. Nonostante un’annata complicata a Firenze, il centravanti azzurro continua a essere un pallino del tecnico toscano, che lo ha lanciato ai tempi della Juventus e ne conosce pregi e potenzialità.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Mercato Milan, piano Kean: oltre la clausola da 62 milioni

L’indiscrezione prende forza dopo la missione rossonera al Franchi durante il 2-2 tra Fiorentina e Torino.

  • Osservatore in tribuna: un emissario del Milan era presente per monitorare da vicino Kean. Il titolo del quotidiano torinese è eloquente: “Operazione Kean, il Milan lo spia”.
  • Il nodo clausola: per liberarlo servirebbero 62 milioni di euro, una cifra pesante. La strategia di Igli Tare, però, è chiara: evitare il pagamento della clausola e tentare una trattativa diretta con la Fiorentina.
  • Il fattore salvezza: la posizione delicata dei viola, invischiati nella lotta per non retrocedere, potrebbe aprire spiragli. In caso di Serie B o di mancato rilancio, il club potrebbe essere costretto a rivedere le proprie pretese economiche.

Perché proprio Kean

Per Allegri, Kean incarna l’attaccante ideale: fisicità, capacità di attaccare la profondità e piena familiarità con i suoi principi tattici. Con Gimenez ancora in attesa del rientro totale e Füllkrug a garantire esperienza, l’azzurro porterebbe freschezza, intensità e quella dose di aggressività utile nelle notti europee del 2026.

