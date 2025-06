Calciomercato Milan, il Bayern Monaco non molla Leao: possibile offerta shock, cosa filtra sull’addio

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Milan, con l’interesse del Bayern Monaco nei confronti di Rafael Leao. I dettagli

Matteo Moretto ha fornito un importante aggiornamento sul calciomercato del Milan, con il ritorno di fiamma del Bayern Monaco nei confronti di Rafael Leao.

BAYERN MONACO SU LEAO – «Vi aggiorno su Leao: Nico Williams è sempre più vicino al Barcellona, Barcola alla permanenza al PSG e vi dico che il Bayern Monaco non ha mollato Leao. Il club tedesco guarda con attenzione al portoghese, non ci sono state offerte o passi concreti, vi aggiungo però che verso la fine di giugno o inizio luglio il Bayern capirà se avanzare concretamente con un’offerta ufficiale per Leao o no. Qualora facessero all-in, potrebbe toccare cifre attorno a 75/85 milioni, da capire i bonus. Il Bayern non molla questa pista. In Arabia Saudita ci sono comunque squadre interessate e la seconda cosa è che per Allegri e Tare è importante. Non posso dirvi incedibile, nessuno lo è, ma il Milan non vorrebbe privarsi di lui. Vedremo se arriverà l’offerta del Bayern e di quanto sarà».