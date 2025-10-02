Calciomercato Milan: Lewandowski possibilità concreta? Fabrizio Romano ne parla così

Calciomercato Milan: Lewandowski possibilità concreta? Fabrizio Romano parla così della possibilità di vedere il polacco in rossonero

Il sogno di vedere Robert Lewandowski in Serie A, con la maglia del Milan, infiamma i tifosi rossoneri, ma a fare il punto sulla situazione e a predicare calma ci pensano gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto. L’attaccante polacco è in scadenza di contratto con il Barcellona nel giugno 2026 e, sebbene l’ipotesi di un suo addio a parametro zero sia concreta, i tempi per qualsiasi decisione sono ancora molto lunghi.

Romano: «Testa al Barça, ma a zero può partire»

Fabrizio Romano, nel consueto appuntamento sul suo canale YouTube, ha spiegato come la priorità assoluta di Lewandowski sia chiudere in trionfo la sua avventura in Catalogna. «Al di là del Milan ci tengo a parlare della questione di Robert Lewandowski. Robert Lewandowski e chi gli sta vicino oggi, giustamente e comprensibilmente, hanno una concentrazione totale sulla stagione del Barcellona. Lewandowski ha iniziato benissimo quest’anno in Liga ed in Champions con il Barça, e Lewandowski punta a vincere tutto. Quest’anno la concentrazione di tutti al Barça, soprattutto di chi arriva a fine corsa come Lewandowski, a fine contratto in questo caso, è quella di provare a vincere la Champions League in questa stagione. Lewandowski non prenderà decisioni né oggi, né domani, né a fine ottobre, né a fine novembre, né a fine dicembre e credo neanche a fine gennaio. Lewandowski ha intenzione di finire la sua stagione al Barcellona, quindi di fare tutto il meglio possibile. Poi se mi chiedete che c’è la possibilità di un Lewandowski che vada via a zero credo che sia una possibilità concreta, anche oltre il 50%. E lì si aprono degli scenari, che si possono chiamare Milan, che si possono chiamare Arabia o in qualsiasi modo. Ma oggi non è un discorso che Lewandowski vuole affrontare. Se poi Milan-Lewandowski diventa un discorso concreto, e sarebbe fantastico vedere un giocatore del genere in Italia, noi lo racconteremo ma non siamo al momento in cui si deve parlare di una trattativa vera e propria. Poi le richieste d’informazioni fanno parte del calcio e sicuramente ci possono far raccontare di più nei prossimi mesi. Ma oggi, facendo cronaca, la testa di Lewandowski è comprensibilmente al presente col Barça».

Moretto: “L’ostacolo è l’ingaggio”

Matteo Moretto ha poi aggiunto un dettaglio fondamentale, l’ostacolo più grande per qualsiasi club italiano. «Aggiungo un dettaglio su Lewandowski. Ricordiamoci sempre lo stipendio dei calciatori che potrebbero eventualmente venire in Italia, perché Lewandowski guadagna tanto. Il Milan è vero che ha un tetto ingaggi che molto probabilmente verrà alzato. Però Lewandowski guadagna tanto ed è un dettaglio da considerare».

In sintesi, la situazione è chiara: la possibilità di ingaggiare Lewandowski a parametro zero nel 2026 è reale, ma la trattativa è tutta da costruire. Prima c’è da attendere la decisione del giocatore, che non arriverà prima della prossima primavera, e poi da superare l’enorme scoglio del suo ingaggio. Il sogno resta vivo, ma la strada è ancora lunga e complessa.

