Calciomercato Milan: i due nomi seguiti dai rossoneri per il dopo Maignan. Il Diavolo comincia a pensare al futuro della propria porta

La situazione contrattuale di Mike Maignan continua a tenere in allarme l’ambiente rossonero, spingendo la dirigenza del calciomercato Milan ad attivarsi nella ricerca di un portiere affidabile che possa essere interessante anche in ottica futuribile. La strategia del club meneghino sui giovani talenti tra i pali è stata rivelata dall’esperto di mercato Matteo Moretto in una recente analisi su Youtube.

Secondo Moretto, i nomi monitorati sono diversi, ma le priorità e le chance di successo variano sensibilmente tra un profilo e l’altro, delineando le intenzioni del Milan per il post-Maignan.

Un nome che circola nell’orbita rossonera è quello di Elia Caprile. Il giovane portiere italiano, classe 2001, è apprezzato per le sue qualità e il suo potenziale di crescita. Tuttavia, Moretto chiarisce che al momento «Caprile è monitorato dal Milan, ma a ora non sarebbe considerato un titolare».

Questo suggerisce che il Milan vede in Caprile un prospetto da seguire e magari da inserire in rosa in futuro, ma non la soluzione immediata per sostituire un top playercome Maignan. La dirigenza cerca una figura che possa dare certezze fin da subito.

La situazione si complica per un altro obiettivo ambizioso: Noah Atubolu. Il portiere tedesco, classe 2002 e pilastro del Friburgo, è un profilo che unisce talento e margini di sviluppo enormi, perfettamente in linea con la filosofia societaria di puntare su giovani di prospettiva. Purtroppo per il Milan, l’estremo difensore è nel mirino di mezza Europa.

Moretto parla di «concorrenza feroce» per Atubolu, aggiungendo che «il Milan non è in primissima fila». La pista per assicurarsi il giovane talento della Bundesliga è, dunque, in salita e richiederà uno sforzo economico e di convincimento non indifferente per superare le big che si sono già mosse con maggiore decisione.