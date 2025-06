Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione: si sogna Modric! Il ds Tare lavoro al colpo a parametro zero

Il Milan sogna in grande! Nonostante l’esclusione da tutte le coppe europee al termine della stagione 2024-2025, il DS Igli Tare è pronto a lavorare ad un colpo da novanta per rafforzare il centrocampo, e non solo, dei rossoneri.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, infatti, il Milan starebbe cercando di portare a casa l’accordo con Luka Modric, ex centrocampista del Real Madrid, in uscita dai Blancos dopo il mancato rinnovo.

Il giocatore, attualmente 39enne, non ha fretta sul proprio futuro e deve ancora decidere cosa fare, ma intanto i rossoneri si muovo per offrire una nuova possibilità, in un campionato mai affrontato dal croato.

La chiusura del contratto con il Real, inoltre, favorirebbe l’acquisto del giocatore, che raggiungerebbe Milano, questa volta quella a tinte rossonere diversamente dalle voci di qualche anno fa, a parametro zero.