Calciomercato Milan, in attacco torna di moda un vecchio nome. I rossoneri sfidano la Roma per portarlo in Serie A: ecco di chi stiamo parlando

Calciomercato Milan, per l’attacco spunta un vecchio nome per la sessione di gennaio. Per portarlo in Italia bisognerà superare la concorrenza della Roma

Franculino, attaccante del Midtjylland, si sta rapidamente affermando come uno dei profili più interessanti del prossimo mercato invernale. Il giovane guineano, classe 2004, ha attirato l’attenzione di diversi club italiani, con Milan e Roma che sembrano essere in prima fila per aggiudicarselo.

Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, il nome di Franculino è saldamente nella lista della Roma, ma è anche un giocatore che «piace molto anche al Milan», sempre alla ricerca di giovani attaccanti promettenti per il futuro.

Valutazione elevata e concorrenza internazionale

L’operazione non sarà però semplice, dato l’alto valore di mercato del giovane attaccante, che si aggira tra i 17-20 milioni di euro e potrebbe aumentare notevolmente durante l’estate. Franculino ha già messo in mostra un notevole potenziale, con 52 gol e 12 assist in 99 partite nella sua carriera, e ora toccherà ai club interessati muoversi con decisione.

Oltre alla concorrenza interna, l’attenzione internazionale è altrettanto alta. Moretto avverte che la Premier League potrebbe facilmente soddisfare le richieste economiche del Midtjylland, mentre il Bayern Monaco, sempre attento ai talenti emergenti, è pronto a inserirsi nella corsa. La battaglia per Franculino è appena iniziata e si preannuncia agguerrita.