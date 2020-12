Calciomercato Milan: occhi su Thauvin e Kabak. I dettagli

Calciomercato Milan: Maldini e Massara avrebbero messo gli occhi su Thauvin e Kabak per il mercato di gennaio. I dettagli

Il Milan è primo in classifica ma Maldini e Massara vorrebbero regalare a Stefano Pioli il fatidico difensore centrale, visto che le due riserve Musacchio e Duarte non convincerebbero a pieno. In questa ultima sessione di mercato estiva tra i tanti nomi, è spuntato quello di Kabak. Il centrale difensivo dello Schalke 04 sarebbe l’obiettivo numero uno e potrebbe, secondo la Gazzetta dello Sport, arrivare addirittura a gennaio. Il Diavolo, per il suo cartellino, non vorrebbe spendere più di 12 milioni di euro.

Nel frattempo stando sempre a quanto scrive la rosea, il club di Via Aldo Rossi si starebbe muovendo anche per rinforzare il reparto offensivo. In questo caso ecco Florian Thauvin. L’esterno d’attacco francese potrebbe arrivare nella prossima estate 2021 a parametro zero, visto il suo contratto in scadenza. Maldini lo ha elogiato più volte, affermando di avere un debole per le qualità del ragazzo.