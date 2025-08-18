Calciomercato Milan: Okafor a un passo dalla cessione. L’ultima offerta del Leeds per l’attaccante che sembra ormai con la valigia

La finestra di mercato estiva entra nella sua fase più calda, e il Milan si prepara a salutare un altro suo attaccante. Il futuro di Noah Okafor sembra ormai segnato e si trova in Inghilterra, con il Leeds United a un passo dal chiudere l’operazione. A dare l’aggiornamento decisivo è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che tramite il suo profilo X (ex Twitter) ha annunciato i dettagli di un’offerta che sembra aver convinto tutti.

Il Leeds ha presentato al Milan una proposta concreta del valore di oltre 20 milioni di euro, una cifra che, dopo settimane di trattative, ha convinto la dirigenza rossonera a dare il via libera alla cessione. La mossa del club inglese è dettata dalla forte volontà di rinforzare il proprio reparto offensivo con un profilo giovane, dinamico e di talento come quello dello svizzero.

Per il giocatore, le condizioni sono già definite. A Okafor è stato proposto un contratto a lungo termine, valido fino a giugno 2029 con un’opzione per un’ulteriore stagione, fino al 2030. Un accordo che testimonia la fiducia del Leeds nelle sue qualità e la volontà di farne un punto fermo del progetto tecnico. La trattativa sembra aver ricevuto anche il decisivo via libera del giocatore, che si è detto convinto della destinazione inglese.

Un ruolo cruciale nella chiusura dell’affare lo sta avendo l’allenatore del Leeds, Daniel Farke, che sta spingendo molto per avere Okafor in rosa. La sua insistenza ha accelerato le tempistiche, portando le parti a un passo dalla fumata bianca. Ora, si attendono solo i dettagli finali per poter chiudere l’operazione in maniera definitiva.