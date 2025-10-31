Calciomercato Milan, torna di moda l’ipotesi di un clamoroso scambio con la Roma! Ecco le motivazioni dietro la scelta: tutte le indiscrezioni

Calciomercato Milan, torna di moda l’ipotesi di un clamoroso scambio con la Roma! L’operazione saltata in estate potrebbe riaprirsi a gennaio

Come riportato da Gazzetta.it, il calciomercato Milan potrebbe intrecciarsi nuovamente con quello della Roma nel corso della prossima finestra invernale. Lo scenario di uno scambio di attaccanti tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk, che aveva animato la scorsa estate, è pronto a tornare di grande attualità. Entrambi i giocatori sono in cerca di rilancio e rappresentano profili che potrebbero trarre beneficio da un cambio di ambiente.

L’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini, secondo le indiscrezioni, non avrebbe intenzione di opporsi all’operazione. «Gasperini non avrà problemi a dare semaforo verde a gennaio se Milan e Roma tenteranno di nuovo lo scambio», si legge su Gazzetta.it. Un segnale che conferma come il tecnico della Roma sia pronto a valutare soluzioni alternative per il reparto offensivo.

Una soluzione low cost per l’attacco

Il possibile affare, sfumato in estate per mancanza di un accordo totale tra le parti, è ora considerato una soluzione low cost per entrambe le società. «Scenario che potrebbe tornare d’attualità e offrirebbe ai club una soluzione low cost per provare a risolvere il problema del centravanti», evidenzia sempre il quotidiano sportivo.

Il Milan, infatti, continua a soffrire la mancanza di un terminale offensivo costante e prolifico, mentre la Roma non ha ancora trovato in Dovbyk la risposta ideale alle esigenze di Gasperini. Il messicano Giménez, ancora a secco di gol in Serie A, potrebbe invece ritrovare fiducia e continuità in un contesto diverso.

Obiettivo rilancio per entrambe le squadre

Uno scambio senza esborso economico eccessivo permetterebbe a Milan e Roma di riequilibrare le proprie rose e rilanciare due centravanti in difficoltà. Entrambi hanno bisogno di ritrovarsi in un ambiente che sappia valorizzarne le caratteristiche, e gennaio potrebbe rappresentare il momento giusto per farlo. Le prossime settimane diranno se i due club decideranno di riaprire ufficialmente la trattativa.