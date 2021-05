Calciomercato Milan: si punta allo sconto per Tomori con il Chelsea

Il Milan vuole riscattare Tomori e avrebbe chiesto uno sconto al Chelsea sui 28 milioni pattuiti del riscatto, le ultime

Il Milan ha un solo obiettivo in testa per il fronte difensivo: il riscatto di Tomori. I rossoneri hanno bussato alla porta del Chelsea per chiedere uno sconto: ci sarebbe la volontà di chiudere la trattativa, ma 28 milioni sarebbero troppi per le casse milaniste.

La dirigenza di Via Aldo Rossi avrebbe ricevuto l’ok da Elliott per chiudere in poco tempo la trattativa. Filtra comunque ottimismo. Il difensore inglese, classe ’97, è diventato un giocatore insostituibile nello scacchiere di Stefano Pioli, superando Romagnoli in gerarchia dopo sole quattro gare disputate: decisiva la super prestazione contro la Roma all’Olimpico (match conclusasi 1-2 per il Diavolo). Lo riporta il Corriere dello Sport.