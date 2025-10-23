Calciomercato Milan, sogno Tonali: tra il rinnovo col Newcastle e le voci di un clamoroso ritorno - Calcio News 24

Il centrocampista italiano prolunga in Inghilterra fino al 2029, ma il suo nome continua ad animare le trattative di mercato rossonere

Il nome di Sandro Tonali torna a far parlare di sé nel mondo del calciomercato Milan. Mentre il Newcastle ha ufficializzato il prolungamento contrattuale dell’ex rossonero fino al 2029, con opzione per un ulteriore anno, in Italia si riaccendono le voci di un suo possibile ritorno in Serie A. L’accordo con il club inglese, firmato in gran segreto durante i mesi della squalifica per il caso scommesse, non ha spento l’interesse né l’affetto dei tifosi milanisti, che continuano a sognare un clamoroso rientro.

Secondo quanto spiegato dal giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube in collaborazione con Fabrizio Romano, le ultime dichiarazioni di Tonali hanno riacceso la speranza di molti tifosi del Milan. Il centrocampista, infatti, non ha mai nascosto il legame profondo con i colori rossoneri, lasciando spesso aperta la possibilità di un futuro ritorno. Tuttavia, lo stesso Moretto ha invitato alla prudenza: al momento, un trasferimento a gennaio appare praticamente impossibile. Se ne potrà eventualmente parlare soltanto in vista della prossima estate.

Nel frattempo, il calciomercato Milan dovrà fare i conti con una nuova rivale. A sorpresa, la Juventus si sarebbe mossa con decisione sul giocatore, come rivelato dallo stesso Moretto. Da gennaio 2025, infatti, il club bianconero guidato da Cristiano Giuntoli avrebbe intensificato i contatti con l’entourage di Tonali, sondando la disponibilità per un eventuale ritorno in Italia. Ci sarebbero stati incontri e colloqui preliminari, anche se al momento nulla di concreto è sul tavolo.

Il Milan, dal canto suo, osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Il direttore sportivo Moncada e l’area tecnica rossonera restano concentrati sugli obiettivi immediati del mercato, ma non perdono di vista i profili che possano rinforzare il centrocampo nel medio periodo. Un eventuale ritorno di Tonali sarebbe complicato sotto il profilo economico: il suo valore resta alto e il recente rinnovo con il Newcastle rappresenta un ulteriore ostacolo.

Nonostante ciò, il legame tra Tonali e il calciomercato Milan non sembra destinato a spegnersi. Il sogno di rivedere il centrocampista con la maglia rossonera continua a vivere nei pensieri dei tifosi e, chissà, potrebbe un giorno tornare a essere più di una semplice suggestione.

