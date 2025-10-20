Calciomercato Milan, piace quel giocatore: la nuova idea

Calciomercato Milan: sogno Son, la stella sudcoreana pronta per la Serie A? I rossoneri sono pronti ad utilizzare una strategia adottata in passato

Una notizia proveniente dall’Inghilterra sta infiammando il calciomercato del Milan e i sogni dei tifosi rossoneri. Heung-min Son, attualmente in forza al Los Angeles FC in MLS, starebbe valutando un trasferimento temporaneo in Europa per mantenere la miglior condizione fisica in vista del prossimo Mondiale. Il nome del Milan è tornato prepotentemente in cima alla lista delle possibili destinazioni.

Secondo quanto riportato da Transferfeed.com, il calciomercato del Milan starebbe studiando concretamente la possibilità di portare Son a San Siro con la formula del prestito a breve termine. L’attaccante sudcoreano, dopo gli anni d’oro al Tottenham culminati con la conquista dell’Europa League, avrebbe espresso la volontà di continuare a giocare ai massimi livelli anche durante la pausa della MLS, prevista tra dicembre e gennaio.

La strategia del Milan e la “clausola Beckham”

Il club rossonero potrebbe approfittare della cosiddetta “clausola Beckham”, che consente ai giocatori del campionato americano di trasferirsi in prestito durante la sosta invernale. Proprio come accadde nel 2009 e nel 2010 con David Beckham, anche Son potrebbe vestire la maglia del Milan per alcuni mesi, offrendo qualità, esperienza internazionale e un enorme ritorno mediatico.

L’idea piace molto anche allo staff tecnico: un innesto come Son potrebbe rappresentare un rinforzo di altissimo livello per l’attacco di Massimiliano Allegri, oltre a un’operazione di marketing capace di aumentare la visibilità del club in Asia, dove il giocatore è una vera e propria icona.

Calciomercato Milan: opportunità e rischi dell’operazione Son

Tuttavia, il calciomercato Milan dovrà valutare attentamente i rischi legati a un’operazione di questo tipo. Il precedente di Beckham insegna: il fuoriclasse inglese, durante il suo secondo periodo in rossonero, subì un grave infortunio che gli costò la partecipazione al Mondiale del 2010. Un rischio simile, con l’attuale situazione di emergenza infortuni, non può essere sottovalutato.

Nonostante ciò, la possibilità di vedere Heung-min Son con la maglia rossonera entusiasma i tifosi e aggiunge un tocco di fascino al calciomercato invernale del Milan. Portare un giocatore del suo calibro a Milano, anche solo per poche settimane, rappresenterebbe un colpo di grande prestigio e un messaggio chiaro: il Milan vuole continuare a sognare in grande.