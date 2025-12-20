Calciomercato Milan, Tare accelera per Sule: trattativa complessa per l’ingaggio, ma i dialoghi sono partiti

Calciomercato Milan, Sule nel mirino: Tare apre i contatti nonostante l’ostacolo ingaggio. La situazione

Il mercato di riparazione del Milan entra nel vivo e il reparto sotto osservazione è la difesa. Mentre l’attacco attende l’arrivo del “Panzer” Füllkrug, Massimiliano Allegri ha chiesto con decisione un rinforzo d’esperienza capace di dare solidità a un settore apparso fragile nei momenti cruciali, soprattutto dopo le delusioni in Supercoppa.

Thiago Silva, il sogno che si allontana Per settimane il nome di Thiago Silva ha acceso le fantasie dei tifosi, alimentando la speranza di un ritorno romantico. Il brasiliano ha risolto il contratto con il Fluminense e Allegri spinge per riaverlo, ma la trattativa si sta raffreddando. A pesare sono l’età — 41 anni — e i dubbi della dirigenza sull’opportunità di investire su un contratto di soli sei mesi. Nonostante il desiderio del giocatore di tornare in rossonero per tentare l’ultima corsa Mondiale con Ancelotti, il Milan sembra orientato verso profili più affidabili sul piano fisico e utili anche nel medio-lungo periodo.

Niklas Süle, la nuova pista che prende quota Con Thiago Silva in stand-by, La Gazzetta dello Sport rilancia il nome di Niklas Süle. Il centrale del Borussia Dortmund risponde perfettamente all’identikit richiesto da Allegri: esperienza internazionale, fisicità imponente e capacità di guidare giovani come De Winter e Gabbia. Il tedesco, in scadenza nel 2026, potrebbe lasciare Dortmund davanti a un’offerta convincente. L’ostacolo principale resta l’ingaggio elevato, ma Igli Tare sta valutando i margini per rendere l’operazione sostenibile.

