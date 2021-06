Calciomercato Milan, tutto su Giroud: le cifre proposte all’attaccante

Calciomercato Milan: i rossoneri puntano forte Olivier Giroud per l’attacco. Al francese sarebbe già stato proposto un biennale

Il Milan ha individuato il vice Ibrahimovic, colui che sostituirà il gigante svedese nei momenti di difficoltà: Olivier Giroud. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Il Diavolo si è mosso in largo anticipo rispetto alla concorrenza e ha proposto un biennale a 3,5 milioni di euro netti stagionali. Sul giocatore vi sarebbero altri top club inglesi e spagnoli, ma i rossoneri restano in pole. Giroud, pur avendo 34 anni, sarebbe comunque idoneo al progetto Elliott, in quanto arriverebbe a costo zero e alzerebbe il tasso di esperienza nella rosa, aumentando il livello di attenzione e competitività del gruppo, insieme ovviamente a Ibrahimovic.