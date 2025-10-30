Calciomercato Milan, ultimatum per un giocatore rossonero: due mesi per convincere Allegri e Tare a non venderlo a gennaio. La situazione

Calciomercato Milan, ultimatum per un giocatore rossonero: rendimento deludente e futuro incerto. Due mesi per convincere Allegri e Tare

Il capitolo calciomercato Milan di un anno fa raccontava di un grande investimento: Santiago Giménez, classe 2001, acquistato dal Feyenoord per 28 milioni di euro. L’obiettivo era chiaro — dare al tecnico di allora, Sergio Conceição, un attaccante capace di risolvere le partite e guidare la rimonta in campionato. A distanza di 12 mesi, però, il bilancio è impietoso.

Il rendimento dell’attaccante messicano, soprannominato Il Bebote, è stato ben lontano dalle aspettative: 7 gol in 30 presenze complessive, con l’ultima rete risalente alla fine di settembre in Coppa Italia contro il Lecce. Un digiuno lungo e pesante, accompagnato da prestazioni altalenanti e una crescente difficoltà ad adattarsi al ritmo e alla fisicità della Serie A.

Giménez in crisi: Allegri valuta una “pausa psicologica”

Come riportano diverse fonti vicine all’ambiente rossonero, Massimiliano Allegri starebbe pensando di concedergli un periodo di riposo per alleggerirgli la pressione e permettergli di ritrovare serenità. L’idea di una “pausa psicologica” dalla titolarità non è esclusa, anche perché il tecnico livornese non intende rischiare di perdere definitivamente il giocatore sul piano mentale.

La società, nel frattempo, osserva e valuta. Il Milan, dopo l’esonero di Conceição e il cambio di guida tecnica, si aspettava una rinascita che non è ancora arrivata. E la pazienza sembra essere agli sgoccioli.

Due mesi decisivi per il futuro rossonero

Da qui a gennaio, Giménez avrà circa dieci partite di campionato e la finale di Supercoppa Italiana per provare a invertire la rotta. In termini di minutaggio, oltre 900 minuti per dimostrare di poter essere il numero nove del futuro e non un investimento sbagliato.

Il rischio, in caso contrario, è quello di un addio precoce: secondo le ultime indiscrezioni, il Milan potrebbe valutare una cessione già nel mercato invernale, qualora non arrivassero segnali convincenti. Sarebbe un fallimento doloroso, non solo economico ma anche tecnico, per un attaccante che aveva scelto Milano come la realizzazione del proprio sogno d’infanzia.

Ora il tempo stringe: o Giménez si riscatta, o il calciomercato Milan di gennaio potrebbe già segnare la fine della sua avventura in rossonero.