Calciomercato Napoli, Conte insiste per questo giocatore: la richiesta al presidente de Laurentiis è molto chiara

Il calciomercato del Napoli non conosce vere pause. Anche se le finestre ufficiali aprono solo in determinati periodi dell’anno, la realtà è che le trattative, i contatti e le strategie vengono pianificati praticamente senza sosta. La società azzurra, sotto la guida del Direttore Sportivo Giovanni Manna, sta lavorando da tempo per preparare al meglio le prossime mosse in vista della sessione di gennaio, con l’obiettivo di consegnare ad Antonio Conte una rosa ancora più competitiva.

Nel progetto di crescita del Napoli, il calciomercato riveste un ruolo centrale. Manna sta cercando profili funzionali sia per il presente sia per la costruzione della squadra del futuro. Due interventi sembrano ormai inevitabili. Il primo riguarda la fascia destra: serve un vice Di Lorenzo affidabile, nonostante Pasquale Mazzocchi abbia dimostrato, soprattutto nella gara contro l’Atalanta, di poter garantire solidità e qualità. Tuttavia, nell’ottica di una stagione lunga e impegnativa, Conte vorrebbe un altro elemento capace di alternarsi con il capitano.

Il secondo nodo riguarda il centrocampo. L’assenza di Kevin De Bruyne, unita all’indisponibilità di Anguissa nei momenti chiave, impone al club di intervenire per assicurare un rinforzo di alto livello. La dirigenza è già al lavoro per individuare il profilo giusto, un giocatore capace di garantire dinamismo, inserimenti e visione di gioco: caratteristiche fondamentali nel sistema tattico di Conte.

Proprio il tecnico salentino, durante i suoi frequenti confronti con Manna, ha rilanciato un’idea che da tempo circola negli ambienti del calciomercato del Napoli: il nome di Federico Chiesa. L’ex Juventus è un profilo che entusiasma sia Conte sia Aurelio De Laurentiis, soprattutto per la sua capacità di incidere negli uno contro uno e per la sua duttilità offensiva. “E se provassimo a riportarlo in Italia?”, avrebbe suggerito Conte alla dirigenza, alimentando così i rumours attorno all’attaccante.

Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, le prospettive possono cambiare rapidamente. La splendida prestazione di David Neres contro l’Atalanta potrebbe modificare i piani del club. L’esterno olandese, considerato fino a poco tempo fa una possibile pedina in uscita, ha mostrato di poter ritagliarsi un ruolo importante nel progetto tecnico. La sua conferma renderebbe meno pressante la necessità di intervenire sull’esterno destro, riducendo di conseguenza le possibilità di un affondo definitivo per Chiesa.

In un contesto così dinamico, l’unica certezza è che il calciomercato del Napoli continuerà a regalare sorprese. Manna e Conte lavorano senza sosta, consapevoli che ogni decisione presa oggi potrà determinare il futuro della squadra nelle prossime stagioni.