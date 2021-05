Calciomercato Napoli, De Laurentiis pensa all’incredibile ritorno di Raul Albiol

Calciomercato Napoli: Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di riportare in azzurro Raul Albiol

Raul Albiol ha appena alzato al cielo l’Europa League, battendo ai rigori il Manchester United con il suo Villarreal. Sono state tante le dimostrazioni d’affetto al difensore da parte del popolo azzurro e adesso lo spagnolo, dopo un anno in Spagna, potrebbe tornare all’ombra del Vesuvio.

Con Koulibaly in bilico e Maksimovic svincolato, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di riportare al Napoli il difensore ex Real Madrid. Albiol ha ancora un anno di contratto con il Villarreal, ma il patron partenopea avrebbe intenzione di contattarlo per un clamoroso ritorno.