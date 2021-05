Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole De Paul: la strategia

Calciomercato Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis vuole Rodrigo De Paul e ha già in mente la strategia per l’affondo decisivo

Il Napoli è già a lavoro in vista della prossima finestra di calciomercato e Aurelio De Laurentiis avrebbe già adocchiato il suo nuovo pupillo: Rodrigo De Paul. L’argentino, che con ogni probabilità lascerà l’Udinese al termine della stagione, sarebbe perfetto sia in un centrocampo a tre sia come trequartista alle spalle della punta; il tutto poi dipenderà dal nuovo allenatore degli azzurri.

Su De Paul c’è la concorrenza di tanti ma, come riportato da Il Mattino, il patron dei partenopei avrebbe già in mente la strategia. Quella friulana è una bottega cara, con la dirigenza che chiede per l’argentino circa 60 milioni di euro. De Laurentiis vorrebbe però evitare un’asta al rialzo e per anticipare tutta la concorrenza sarebbe pronto a proporre subito alla famiglia Pozzo circa 35-40 milioni per il centrocampista della Seleccion.