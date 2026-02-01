Calciomercato Napoli, cambia tutto dopo l’esito degli esami per Di Lorenzo! Tramonta la pista Zappa? Le ripercussioni tra gennaio e l’estate

Il grande incubo è svanito, lasciando spazio a un moderato ottimismo e a un sospiro di sollievo collettivo che abbraccia l’intero ambiente partenopeo. Non c’è la temuta rottura del legamento crociato per Giovanni Di Lorenzo. La notizia, attesa con ansia febbrile da tifosi e addetti ai lavori, ribalta completamente lo scenario drammatico dipinto nell’immediato post-partita, quando le sensazioni del campo sembravano presagire il peggio per il capitano dei Partenopei.

Nonostante le parole preoccupate pronunciate ieri da Antonio Conte, tecnico degli Azzurri, che aveva parlato esplicitamente di rischio rottura, gli accertamenti medici hanno evidenziato un quadro clinico decisamente meno grave. Ecco quanto recita la nota ufficiale diramata dalla società:

COMUNICATO UFFICIALE – «Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Il capitano azzurro si sottoporrà a consulenza specialistica per determinare l’iter riabilitativo».

Questa diagnosi, che prospetta uno stop di circa un mese e mezzo, cambia radicalmente i piani del direttore sportivo Giovanni Manna. Secondo quanto riferito dagli esperti di mercato Gianluca Di Marzio e Alfredo Pedullà, il Napoli ha deciso di raffreddare la pista che portava a Gabriele Zappa. Il laterale del Cagliari, fino a poche ore fa obiettivo prioritario, si allontana dal Vesuvio: su di lui avanza ora con decisione la Fiorentina, pronta a chiudere con un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza.

La dirigenza campana sembra orientata a non intervenire sulla fascia destra nell’immediato. Complice l’impegno unico settimanale senza coppe europee, Conte potrebbe affidarsi alle soluzioni interne: Pasquale Mazzocchi, sostituto naturale e fresco di rientro, e Matteo Politano, esterno offensivo adattabile a tutta fascia con compiti di sacrificio, sono considerati sufficienti per coprire l’assenza del numero 22. Restano invece vivi per il futuro i nomi di Juanlu Sanchez, talento del Siviglia, e Brooke Norton-Cuffy, giovane prospetto del Genoa, monitorati per giugno.

