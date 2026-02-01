Connect with us

Mercato Napoli, sprint per Zappa dopo l’infortunio di Di Lorenzo: spunta un’altra pretendente dalla Serie A!

Mercato Napoli, sprint per Zappa dopo l’infortunio di Di Lorenzo: spunta un’altra pretendente dalla Serie A! La trattativa per il terzino

Il calciomercato invernale riserva colpi di scena fino all’ultimo respiro, e l’asse tra la Campania e la Sardegna è diventato improvvisamente incandescente. Il Napoli, costretto a rivedere i propri piani in fretta e furia dopo il grave infortunio occorso a Giovanni Di Lorenzo, ha individuato il profilo ideale per tamponare l’emergenza sulla corsia destra. Il capitano e leader indiscusso della formazione azzurra dovrà restare ai box per un periodo ancora da definire, lasciando un vuoto tecnico e carismatico che la dirigenza intende colmare immediatamente puntando con decisione su Gabriele Zappa.

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto Gianluca Di Marzio, il dialogo tra il club partenopeo e il Cagliari prosegue in maniera spedita. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna è al lavoro incessantemente per consegnare a Antonio Conte un rinforzo che sia “pronto all’uso”: il tecnico salentino, noto per le sue richieste tattiche esigenti, ha bisogno di un laterale che conosca già a menadito le dinamiche e le insidie della Serie A. L’esterno brianzolo classe 1999, titolare inamovibile nello scacchiere dei Sardi, si è distinto in questa stagione per una notevole continuità di rendimento e per la capacità di spinta, caratteristiche che lo hanno proiettato in cima alla lista dei desideri dei Campani. Le parti sono nel vivo della discussione per definire i dettagli economici e trovare la quadra definitiva.

Tuttavia, l’operazione non è priva di ostacoli e concorrenza. Sulle tracce del difensore cresciuto nel vivaio dell’Inter si muove infatti anche la Fiorentina. La società Gigliata ha effettuato un sondaggio esplorativo per comprendere i margini di manovra, pur partendo al momento da una posizione più arretrata rispetto alla concorrenza azzurra. I toscani restano vigili alla finestra, monitorando l’evolversi dei contatti tra Rossoblù e Napoli, pronti a inserirsi con un blitz qualora la trattativa principale dovesse subire una brusca frenata.

