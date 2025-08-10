Calciomercato Napoli: la trattativa per Juanlu è diventata una soap opera. Cosa sta succedendo e perché l’affare non si sblocca

Il Napoli di Antonio Conte sta ridisegnando le proprie corsie difensive e, dopo intense settimane di trattative, ha messo a segno il primo colpo: la corsia mancina si tinge dei colori rosso e giallo della Spagna con l’arrivo di Miguel Gutierrez. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo con il Girona è stato siglato sulla base di 18 milioni di euro più un milione di bonus, una cifra importante che testimonia la volontà del club di assicurarsi uno dei migliori talenti del ruolo emersi nell’ultima Liga.

Il terzino spagnolo, che non a caso era assente nel recente test amichevole disputato proprio tra Napoli e Girona, è ora atteso a Roma, forse già nella giornata di domani, per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul suo nuovo contratto. Il suo inserimento in squadra, tuttavia, richiederà pazienza: Gutierrez sta infatti recuperando da un intervento chirurgico alla caviglia destra subito a luglio. Lo staff medico del Napoli seguirà da vicino la sua riabilitazione, con l’obiettivo di averlo a completa disposizione di Conte dopo la prima sosta per le nazionali, prevista a settembre.

Mentre la fascia sinistra è stata sistemata, prosegue l’intricata trattativa per rinforzare la corsia opposta. Il nome è sempre quello di Juanlu Sanchez del Siviglia, in un lungo intreccio che la stampa spagnola ha ormai ribattezzato una “soap opera”. Il Napoli ha da tempo messo sul tavolo un’offerta concreta da 17 milioni di euro, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. I continui rilanci del club andaluso, che chiede almeno 20 milioni e insiste per includere una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, hanno rallentato bruscamente l’operazione. Il Napoli non ha fretta e lavora per limare le distanze, ma la telenovela per assicurarsi il talento spagnolo è ancora lontana dalla sua conclusione.