Calciomercato Napoli: svolta decisiva nel futuro di Lukaku! Cambia tutto rispetto alle ultime indiscrezioni, ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Napoli: novità importanti nel futuro di Romelu Lukaku, ecco cosa sta succedendo per l’attaccante belga. Tutti i i dettagli

Il mondo Napoli resta in attesa di novità definitive circa le condizioni del suo centravanti. Stando alle ultime indiscrezioni sportive riportate da Nicolò Schira, il tanto atteso rientro nel capoluogo campano di Romelu Lukaku non avverrà nelle prossime ore. L’allarme in casa azzurra resta acceso, ma la situazione appare gestita con lucidità, smentendo le recenti voci di presunte e gravi frizioni tra il giocatore e la società partenopea.

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Le cure in Belgio e i dettagli dell’infortunio

Secondo gli ultimi aggiornamenti, al momento il ritorno di Lukaku previsto per domani a Napoli non sembra in programma. L’attaccante è infatti fortemente orientato a proseguire le cure in Belgio per l’intera durata di questa settimana. Il problema fisico che lo costringe ai box è delicato: gli esami hanno evidenziato un’infiammazione e la presenza di liquido nel flessore dell’anca, fastidio localizzato proprio vicino al tessuto cicatriziale. Una condizione clinica che richiede massima cautela e terapie specifiche per scongiurare il rischio di pericolose ricadute muscolari.

Nessuna rottura con il club: smentiti gli ultimatum

Nelle scorse ore si erano rincorse numerose speculazioni giornalistiche in merito a una presunta rottura con la dirigenza. Tuttavia, rispetto alle voci relative a ultimatum ufficiali filtra che non sarebbero mai stati imposti degli aut aut all’attaccante. Il clima tra le parti rimane sereno e collaborativo. Inoltre, la voce sull’assenza di contatti col mondo Napoli appare destituita di fondamento, visto che, come confermato dalle fonti, ci sono stati contatti con un dirigente anche nei giorni scorsi. La linea di comunicazione tra il bomber e la sede di Castel Volturno, dunque, non si è mai interrotta.

Il duplice obiettivo: rush finale e Mondiali

La scelta di posticipare il rientro in Italia è dettata esclusivamente dalla necessità di completare il percorso riabilitativo al meglio. Big Rom vuole tornare in forma per aiutare il club nel finale di stagione, un momento cruciale in cui il Napoli avrà bisogno del suo miglior realizzatore per centrare gli obiettivi prefissati. All’orizzonte, poi, c’è un altro grandissimo palcoscenico che attende il centravanti: la vetrina iridata con la nazionale del Belgio al Mondiale. Prudenza e lavoro personalizzato sono oggi le priorità assolute per tornare a dominare in area di rigore.