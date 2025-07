Calciomercato Napoli: Manna ha l'accordo con Ndoye e Beukema, una contropartita può essere decisiva per convincere il Bologna a chiudere l'affare...

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con gli obiettivi Ndoye e Beukema dal Bologna. Tutti i dettagli in merito

È un vero e proprio anticipo di campionato traslato sul mercato quello tra Napoli e Bologna. Il club di Antonio Conte ha lanciato un doppio assalto ai gioielli rossoblù, l’attaccante Dan Ndoye e il difensore Sam Beukema, dando vita a una trattativa complessa e dispendiosa. Il direttore sportivo Manna ha messo sul tavolo le prime offerte per le due operazioni, che viaggiano su binari paralleli, scontrandosi però con la resistenza del DT felsineo Sartori, che per il pacchetto completo chiede una cifra vicina ai 75 milioni di euro.

Secondo il Corriere dello Sport, che oggi dedica la sua apertura proprio a questa ipotesi, la priorità assoluta per l’attacco, su esplicita richiesta di Conte, è Dan Ndoye. Il tecnico leccese vede nell’esterno svizzero l’interprete ideale per il suo calcio: un giocatore di talento, capace di garantire «doppia fase ed estro, gol e assist». Il Napoli si è già mosso con l’entourage del calciatore, trovando un accordo di massima sull’ingaggio. L’ostacolo principale resta la valutazione del Bologna, che ha fissato il prezzo a 45 milioni, una cifra che il Napoli punta a ridurre sensibilmente, tenendo conto che siamo alle prime battute del mercato e il tempo per “limare” c’è.

Parallelamente, Manna lavora per blindare la difesa con Sam Beukema. L’operazione per il «gigante olandese», difensore di 188 centimetri, è considerata meno complessa perché la distanza tra le parti è più ridotta. L’offerta iniziale del Napoli, 25 milioni più il cartellino di Zanoli, è stata rifiutata, con il Bologna che chiede 35 milioni. Nonostante ciò, filtra ottimismo: l’accordo è ritenuto «più vicino» e la trattativa prosegue.

La chiave per sbloccare una o entrambe le operazioni ha un nome e un cognome: Alessandro Zanoli. Il terzino destro, molto apprezzato dal tecnico del Bologna Vincenzo Italiano, è la contropartita tecnica che il Napoli è pronto a inserire per abbassare la componente cash richiesta da Sartori.