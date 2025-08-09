Calciomercato Napoli: folle tentazione per sostituire il partente Raspadori. Ecco chi sono i nomi nel mirino dei partenopei

La rivoluzione di Antonio Conte a Napoli vive di improvvise accelerazioni e colpi di scena. L’ultimo, fragoroso, è l’addio di Giacomo Raspadori. La sua cessione all’Atletico Madrid, concretizzatasi in poche ore per una cifra complessiva di circa 26 milioni di euro bonus inclusi, ha lasciato un vuoto tecnico e un tesoretto da reinvestire. L’assenza dell’attaccante, mai pienamente a suo agio nel ruolo di mezzala provato in ritiro e non considerato un profilo ideale per il nuovo corso, apre ora scenari affascinanti sul mercato in entrata, con il ds Manna chiamato a trovare un sostituto all’altezza, possibilmente un grande nome per infiammare la piazza.

Il sogno che più di tutti accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi porta a Manchester e risponde al nome di Jack Grealish. L’ala inglese è ormai ai margini del progetto tecnico di Guardiola al City e, secondo indiscrezioni, gradirebbe un’esperienza in Italia sotto la guida di Conte. L’ostacolo, quasi insormontabile, è il suo ingaggio da circa 15 milioni di euro, una cifra fuori scala per i parametri del Napoli. La dirigenza valuta la fattibilità di un prestito, magari con il club inglese che contribuisce a parte dello stipendio, ma la trattativa resta complessa e di difficile realizzazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Più concreta, ma non per questo più semplice, è la pista che porta a Federico Chiesa. L’esterno della Nazionale è in uscita dal Liverpool, dove non è mai riuscito a imporsi e cerca un progetto che gli garantisca centralità. Un suo ritorno in Serie A è l’ipotesi più probabile e il Napoli è una delle candidate principali. Tuttavia, anche qui, a frenare l’operazione ci sono l’ingaggio da circa 6 milioni netti e le perplessità sulla sua tenuta fisica dopo i recenti infortuni.

Per questi motivi, il Napoli esplora con grande attenzione anche profili più giovani e di prospettiva, sebbene molto costosi. I due nomi più caldi sono quelli di Kevin, talentuoso brasiliano dello Shakhtar Donetsk, e Antonio Nusa, esterno norvegese del Lipsia. Per entrambi la valutazione si aggira sui 35-40 milioni di euro, un investimento che il Napoli potrebbe affrontare proprio con i soldi incassati da Raspadori. La caccia all’erede è aperta: Conte attende l’asso per completare il suo attacco.