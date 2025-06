Calciomercato Napoli, rinnovo di Meret vicino? Il punto sul prolungamento del portiere dei partenopei

La firma di Alex Meret sul contratto che lo legherà al Napoli fino al 2027, con opzione per un’altra stagione, è molto più di un semplice prolungamento. È il punto d’arrivo di un percorso di maturazione che, proprio nell’ultima stagione, quella del secondo scudetto consecutivo, ha visto il portiere friulano trasformarsi da ottimo interprete del ruolo a leader silenzioso e imprescindibile dello spogliatoio e del campo. Un’evoluzione che ha convinto il club e il nuovo tecnico Antonio Conte a farne uno dei pilastri su cui costruire il futuro.

L’analisi della sua ultima annata rivela un portiere capace di alternare partite di ordinaria amministrazione a exploit decisivi che hanno inciso direttamente sulla classifica. Se in gare come quella vinta 1-0 contro il Lecce o lo 0-4 di Cagliari ha dovuto compiere pochi interventi ma sempre con la massima attenzione, mostrando sicurezza e reattività, è nelle serate più complicate che il suo valore è emerso in tutta la sua pienezza. La trasferta di Marassi contro il Genoa, vinta 2-1, è l’emblema della sua importanza: fu lui il migliore in campo, un baluardo che con una serie di parate decisive respinse l’assalto rossoblù, trasformando un pareggio quasi certo in tre punti d’oro. Contro il Venezia, un altro 1-0 sofferto, i suoi interventi su Yeboah e su una velenosa punizione di Nicolussi Caviglia hanno blindato un risultato fondamentale per la corsa al titolo.

Certo, la stagione non è stata esente da passaggi a vuoto, come la pesante sconfitta interna per 0-3 contro l’Atalanta, in cui non apparve impeccabile sul primo gol subito sul suo palo. Una sbavatura che, tuttavia, non ha scalfito la fiducia del club. Meret ha dimostrato di aver lavorato molto anche sui suoi presunti punti deboli, come il gioco con i piedi, gestito con crescente sicurezza, sebbene ancora migliorabile.

Ma il momento che forse più di ogni altro ha certificato la sua crescita e ha spinto il club a blindarlo è arrivato alla 30ª giornata, nella sfida scudetto contro il Milan. Dopo quasi 70 minuti da spettatore, si è trovato faccia a faccia con Santiago Gimenez dal dischetto. Con uno scatto felino ha neutralizzato il rigore, un intervento che non è valso solo a proteggere la vittoria per 2-1, ma ha avuto il peso specifico di un macigno sull’intero campionato. Quella parata è stata la sintesi del nuovo Meret: un portiere che non subisce la pressione, ma la domina, trasformandola in energia positiva. Un “para-rigori” affidabile, un leader tranquillo tra i pali e una garanzia per il futuro, come testimonia un contratto che lo proietta definitivamente tra i top player del ruolo in Serie A.