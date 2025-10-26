Calciomercato Napoli, l’infortunio di Meret preoccupa molto Conte: il tecnico potrebbe chiedere un portiere sin da subito. L’ultima idea di Manna

Calciomercato Napoli: emergenza in porta, infortunio per Meret e idea Sepe tra gli svincolati. I dubbi saranno sciolti a breve.

Il calciomercato Napoli potrebbe subire nuove evoluzioni a causa dell’emergenza infortuni che sta colpendo la squadra di Conte. Dopo le assenze già note, anche Kevin De Bruyne si è aggiunto alla lista degli indisponibili, ma la notizia che più preoccupa l’ambiente partenopeo riguarda Alex Meret, portiere titolare e simbolo della formazione azzurra, vittima di una frattura al piede che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane.

Come sta Meret e i tempi di recupero

L’estremo difensore del Napoli ha riportato una frattura del secondo metatarso, un infortunio arrivato in modo fortuito durante una seduta di allenamento a Castel Volturno, alla vigilia della sfida di campionato contro l’Inter. Nessun contrasto di gioco: Meret avrebbe semplicemente messo male il piede durante un movimento di routine. Le prime valutazioni mediche parlano di stop forzato di almeno un mese e mezzo, con un possibile rientro non prima del 19 dicembre. Fino ad allora, Conte dovrà fare affidamento sulle alternative presenti in rosa.

Emergenza portieri: Manna valuta il mercato

Con Meret fermo ai box , il Napoli si ritrova con una coperta corta tra i pali. L’unico pienamente disponibile al momento è Vanja Milinkovic-Savic, arrivato in estate come secondo. Tuttavia, la società non vuole correre rischi e il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe già valutando le possibili mosse sul calciomercato Napoli.

Tra le opzioni, spunta l’idea di pescare dal mercato degli svincolati, dove figura un nome familiare ai tifosi azzurri: Luigi Sepe. Cresciuto nel vivaio del Napoli e reduce dalle esperienze con Salernitana e Parma, il portiere classe 1991 conosce bene l’ambiente partenopeo e potrebbe rappresentare una soluzione d’emergenza affidabile.

Il futuro del reparto e le strategie del club

Il calciomercato Napoli di gennaio, a questo punto, potrebbe non limitarsi a semplici opportunità, ma trasformarsi in un intervento necessario per rinforzare un reparto chiave. Tutto dipenderà dall’evoluzione clinica di Meret e dai tempi di recupero di Contini. Se le condizioni non dovessero migliorare rapidamente, Manna potrebbe anticipare i piani e muoversi già nelle prossime settimane.

In attesa di novità, la priorità resta una sola: garantire stabilità e sicurezza tra i pali, elemento fondamentale per difendere lo scudetto e restare competitivi su tutti i fronti.