Fabian Ruiz, l’oro di Napoli: vale già 50 milioni

Napoli, è esploso Fabian Ruiz: lo spagnolo, arrivato in estate dal Betis per 30 milioni di euro, ne vale già quasi il doppio

Tra i colpi di mercato estivi del Napoli targato Carlo Ancelotti, Fabian Ruiz sta conquistando tutti. Il centrocampista spagnolo ha raccolto dieci presenze e due reti tra Serie A e Champions League, evidenziando le qualità che hanno attratto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. E, come evidenzia Il Mattino, vale già molto di più rispetto ai 30 milioni di euro versati nelle casse del Betis Siviglia…

E’ durato poco il periodo per ambientarsi in azzurro, anche grazie ai connazionali Raul Albiol e Josè Callejon, con Ruiz che sta attirando l’attenzione di molti addetti ai lavori. Già seguito in passato da numerosi top club di Liga e Premier League, l’elegante centrocampista mancino vale 50 milioni di euro: quasi il doppio rispetto alla cifra pagata dai partenopei in estate…