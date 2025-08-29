Calciomercato Olympique Marsiglia: Traoré nuovo colpo per la fascia sinistra, i dettagli

Calciomercato Olympique Marsiglia: Traoré colpo per la fascia sinistra, i dettagli e gli aggiornamenti di mercato

L’Olympique Marsiglia prosegue con decisione la propria campagna acquisti in vista della nuova stagione di Champions League, puntando a rafforzare la rosa a disposizione. La priorità del club francese, guidato dal presidente Pablo Longoria e dal direttore sportivo Mehdi Benatia, era intervenire sulla fascia sinistra, già potenziata con l’arrivo dell’ala brasiliana Igor Paixão, classe 2000, proveniente dal Feyenoord.

La necessità di un ulteriore innesto è sorta dopo la cessione di Jonathan Rowe, esterno inglese di 21 anni, al Bologna. Reduce da un’ottima preparazione estiva e titolare nella prima giornata di Ligue 1, Rowe ha lasciato il club per 18 milioni di euro, complici anche alcune tensioni interne esplose in seguito alla sconfitta contro il Rennes.

L’arrivo di Hamed Junior Traoré

Per sostituirlo, la dirigenza marsigliese ha scelto Hamed Junior Traoré, centrocampista offensivo ivoriano di 25 anni, già conosciuto dall’allenatore Roberto De Zerbi durante l’esperienza comune al Sassuolo. Dotato di tecnica sopraffina, visione di gioco e capacità di inserimento, Traoré arriva all’OM dopo un’ottima stagione all’AJ Auxerre, chiusa con 10 gol e 2 assist in 26 presenze in Ligue 1. Rientrato in estate al Bournemouth, proprietario del cartellino, il giocatore ha accettato senza esitazioni il progetto sportivo proposto dal club francese.

L’ufficialità è arrivata venerdì scorso, con il comunicato pubblicato sui canali del club: “L’Olympique de Marseille è lieto di annunciare l’acquisto del centrocampista offensivo ivoriano Hamed Junior Traoré dall’AFC Bournemouth”.

Obiettivi e prospettive

Con l’innesto di Traoré, il Marsiglia conferma la propria ambizione di competere ai massimi livelli in Francia e in Europa. La sua duttilità consentirà a De Zerbi di schierarlo sia come trequartista che come esterno offensivo, garantendo soluzioni tattiche preziose in vista di un calendario fitto tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia.

L’operazione si inserisce in una strategia di mercato mirata, che unisce giovani di prospettiva e giocatori già affermati, con l’obiettivo di riportare l’OM stabilmente tra le grandi d’Europa.