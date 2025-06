Calciomercato Parma, ad un passo l’addio di Bonny: può raggiungere l’Inter per il Mondiale per Club

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Parma, con la possibile cessione di Ange-Yoan Bonny all’Inter. Tutti i dettagli

Il Parma osserva con attenzione l’evolversi della situazione legata ad Ange-Yoan Bonny, sempre più al centro dei desideri dell’Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante francese, classe 2003, è il primo nome sulla lista di Cristian Chivu per rinforzare il reparto offensivo nerazzurro. L’allenatore rumeno, che ha già avuto modo di lavorare con Bonny nella sua recente esperienza a Parma, ne apprezza le qualità tecniche e la duttilità.

La dirigenza interista, rappresentata da Marotta e Ausilio, è in contatto quotidiano con i crociati per definire la formula dell’operazione. Bonny avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento e potrebbe essere inserito nella lista per il Mondiale per Club, sfruttando le sei modifiche concesse dal regolamento FIFA tra il 27 giugno e il 3 luglio. Il Parma, però, non ha fretta e valuta attentamente ogni proposta, consapevole del valore del proprio gioiello e del suo potenziale sul mercato.