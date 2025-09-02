Calciomercato Parma: Benjamin Cremaschi, primo americano dell’era Krause, arriva dall’Inter Miami. Il comunicato ufficiale dei ducali

Il calciomercato del Parma si chiude con un colpo a sorpresa: l’arrivo di Benjamin “Benja” Cremaschi, centrocampista statunitense classe 2005, proveniente dall’Inter Miami CF, club della Major League Soccer noto per la presenza di fuoriclasse come Lionel Messi e Luis Suárez. L’operazione, definita nelle ultime ore di mercato, prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 4,5 milioni di euro.

Un talento a stelle e strisce per il Parma di Krause

Cremaschi, nato a Miami il 2 marzo 2005, è un centrocampista centrale di 1,80 m, dotato di ottima tecnica di base e visione di gioco. Cresciuto nel vivaio dell’Inter Miami, ha collezionato oltre 100 presenze in MLS, mettendo a segno gol e assist nonostante la giovane età. La sua duttilità tattica gli consente di agire sia come mezz’ala offensiva che come trequartista, ma anche di arretrare in mediana per compiti di impostazione.

Il presidente Kyle Krause, imprenditore statunitense alla guida del Parma dal 2020, accoglie così il primo giocatore americano della sua gestione, rafforzando il legame tra il club emiliano e il calcio d’oltreoceano.

COMUNICATO – Parma Calcio annuncia che Benjamin Cremaschi è stato acquisito dal Club Internacional de Fútbol Miami a titolo temporaneo con diritto di opzione. Nato a Miami nel 2005, Benjamin è cresciuto nella squadra della sua città, dopo aver cominciato nelle giovanili del Key Biscayne Soccer Club e del Weston FC Academy, fino a conquistare la maglia da titolare del Club Internacional de Fútbol Miami. Dal 2023 a oggi ha disputato 107 partite (realizzando 8 gol e 9 assist) e nell’ultimo Mondiale per Club è stato fra i protagonisti giocando tutti i match fino agli ottavi di finale contro il PSG.

Centrocampista moderno, Benjamin ha giocato con le selezioni giovanili degli Usa, ha ricevuto la convocazione dell’Argentina U20, ma poi ha esordito con la maglia della Nazionale statunitense il 13 settembre 2023, ad appena 18 anni, nel match vinto contro l’Oman: è stato poi convocato nel gennaio scorso per i match con Venezuela e Costa Rica, giocando e vincendo in entrambe le occasioni. Oggi è il capitano della Nazionale USA U20. Tutto il Parma Calcio è lieto di accogliere ‘Benja’ nella sua nuova casa gialloblu!