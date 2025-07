Calciomercato Parma, muro per il difensore Leoni! Quelle big sono interessate, ma i gialloblu hanno un piano - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Leoni al centro dell’interesse delle big, ma il club resiste. Ecco le novità importanti

Il calciomercato Parma si infiamma attorno a un nome sempre più centrale nelle cronache sportive: Giovanni Leoni. Il giovane difensore centrale classe 2006, protagonista di una stagione sorprendente, è diventato uno dei profili più richiesti dalle big del calcio italiano. Inter, Milan e Juventus hanno infatti messo gli occhi su di lui, dando il via a una vera e propria asta di mercato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Parma è determinato a non cedere facilmente il suo gioiello. Leoni rappresenta uno dei simboli del progetto tecnico crociato, basato sulla valorizzazione dei giovani e sulla costruzione di una squadra solida per affrontare con ambizione la nuova stagione in Serie A. Tuttavia, le richieste che stanno arrivando da club di primissima fascia stanno mettendo alla prova la resistenza della società emiliana.

Nel dettaglio, l’Inter sta cercando rinforzi giovani e affidabili per il reparto arretrato e vede in Leoni un potenziale innesto da crescere con calma all’interno di una rosa già rodata. Il Milan, invece, è alla ricerca di un difensore centrale capace di garantire continuità nel futuro, soprattutto considerando i possibili cambi nella retroguardia. Anche la Juventus monitora con attenzione, alla luce della nuova politica che punta sui giovani italiani di talento.

Il calciomercato Parma si gioca così una partita fondamentale. Trattenere Leoni significherebbe lanciare un segnale forte, confermando la volontà di affrontare la Serie A non solo da matricola, ma da protagonista credibile. D’altra parte, una cessione a cifre importanti potrebbe garantire risorse preziose per rafforzare l’intera rosa e mantenere la sostenibilità del progetto.

Leoni, intanto, resta concentrato sulla preparazione estiva con il Parma, consapevole che le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro. Il club emiliano spera di convincerlo a restare almeno un’altra stagione, anche per crescere ulteriormente in un ambiente che gli ha dato fiducia.

Il calciomercato Parma entra così nel vivo, con Leoni come simbolo della sfida tra ambizione sportiva e logiche di mercato. Una storia ancora tutta da scrivere.