Calciomercato Parma, Mazzocchi obiettivo numero uno per rinforzare la fascia crociata. La situazione attuale

Calciomercato Parma: il club cerca rinforzi in difesa e registra cessioni. Nel mirino anche Mazzocchi

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Parma si muove con decisione nel Calciomercato Parma di gennaio, alla ricerca di rinforzi mirati per completare la rosa gialloblù. Uno dei principali obiettivi del club è trovare un terzino destro che possa garantire qualità e affidabilità lungo la fascia. Sul taccuino del Parma sono finiti due nomi importanti: Samuele Birindelli del Monza, classe 1999, e Pasquale Mazzocchi del Napoli, classe 1995, quest’ultimo seguito anche dal Sassuolo. Entrambi i giocatori rappresentano opzioni concrete per rafforzare la difesa e dare maggiore competitività alla squadra nella seconda parte della stagione.

La scelta del terzino destro è diventata una priorità per la dirigenza, considerando la necessità di aumentare la profondità della rosa e garantire alternative di qualità al titolare. Nel Calciomercato Parma, l’attenzione ai dettagli è massima: si cercano giocatori in grado di adattarsi rapidamente al sistema di gioco del tecnico e di portare esperienza e solidità nelle partite decisive.

Sul fronte delle cessioni, il Parma registra già la prima operazione in uscita. L’attaccante esterno sloveno Tjas Begic, classe 2003, è destinato al Mantova in Serie B. La cessione del giovane talento permette al club di liberare spazio in rosa e di concentrare risorse su innesti più funzionali agli obiettivi stagionali. Begic potrà continuare il suo percorso di crescita lontano dal club gialloblù, mentre il Parma potrà valutare altre opzioni per completare il reparto offensivo.

In sintesi, il Calciomercato Parma di gennaio si preannuncia attivo e strategico. La priorità resta il rinforzo della difesa con un terzino destro di qualità, mentre le cessioni mirate, come quella di Begic, aiutano a liberare risorse e spazio in rosa. L’obiettivo del Parma è chiaro: completare la squadra con operazioni intelligenti per affrontare con più competitività la seconda parte della stagione.

