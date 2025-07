Calciomercato Pisa, occhi su Aebischer per rinforzare ulteriormente il centrocampo. Le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Pisa, occhi su Aebischer: lo svizzero è il grande obiettivo per il centrocampo

Il Calciomercato Pisa si muove con decisione, e l’obiettivo prioritario per rinforzare il centrocampo è Michel Aebischer. Il centrocampista svizzero, attualmente in forza al Bologna, è entrato nel mirino del club toscano che punta a garantirsi un giocatore di esperienza e qualità in vista della prossima stagione. Con il Mondiale 2026 all’orizzonte, molti calciatori stanno cercando situazioni che garantiscano continuità e titolarità: proprio per questo, Aebischer sarebbe pronto a valutare l’opportunità offerta dal Pisa.

Lo svizzero è sempre stato un elemento affidabile nelle rotazioni del Bologna. Ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto presente, senza mai creare polemiche per lo scarso minutaggio. Tuttavia, con l’avvicinarsi della rassegna iridata, le esigenze cambiano: Aebischer ha bisogno di spazio per restare nel giro della nazionale elvetica.

Nel centrocampo del Bologna la concorrenza è altissima. Ferguson e Freuler sono i titolari inamovibili per Vincenzo Italiano, mentre a completare il reparto ci sono anche Pobega, tornato dal prestito, e Moro. A tutto ciò si aggiunge il possibile arrivo del giovane Lennon Miller, per cui si valuta un investimento importante. È chiaro che, in questo contesto, lo spazio per Aebischer potrebbe ridursi ulteriormente.

Ed è qui che entra in gioco il Calciomercato Pisa, che avrebbe già incassato il gradimento del giocatore. Aebischer vede nella squadra toscana un’occasione concreta per avere un ruolo da protagonista e ritrovare continuità. L’accordo con il Bologna, però, resta da definire: i nerazzurri vorrebbero chiudere l’affare in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, per una cifra totale di circa 7 milioni di euro.

Il Bologna, dal canto suo, preferirebbe una formula differente: 5 milioni subito, più 2 milioni di bonus legati alla permanenza in Serie A del Pisa. Le parti continuano a trattare e c’è ottimismo per una chiusura positiva dell’operazione nelle prossime settimane.

Il Calciomercato Pisa dimostra così ambizione e progettualità, puntando su un profilo che unisce qualità, esperienza internazionale e fame di riscatto. L’arrivo di Aebischer rappresenterebbe un colpo di spessore per il centrocampo nerazzurro e un segnale forte in vista della nuova stagione.