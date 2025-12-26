Calciomercato Pisa, si sogna in grande: Edin Dzeko possibile colpo davanti! Queste rivali tentano la beffa - Calcio News 24

Calciomercato Pisa, Edin Dzeko nel mirino della squadra nerazzurra. Occhio a queste rivali per il centravanti

Il Calciomercato Pisa entra nel vivo anche sul fronte attaccanti, con un nome di grande esperienza che sta iniziando a circolare con sempre maggiore insistenza: Edin Dzeko. Secondo quanto riportato da TMW, il centravanti bosniaco potrebbe essere uno dei protagonisti delle prossime settimane di mercato, nonostante sia arrivato nella sua attuale squadra solo pochi mesi fa.

La situazione intorno a Dzeko è in continua evoluzione. L’attaccante, forte di una carriera internazionale di altissimo livello, resta un profilo molto appetibile per diversi club italiani alla ricerca di un riferimento offensivo affidabile. In questo scenario si inserisce il Calciomercato Pisa, sempre attento alle occasioni che possono garantire qualità, leadership e un immediato salto di livello alla rosa.

Oltre al Pisa, sulle tracce del bomber bosniaco ci sarebbero anche il Genoa e il Cagliari. In particolare, il club rossoblù ligure rappresenterebbe una destinazione suggestiva per via del legame con Daniele De Rossi, ex compagno di Dzeko ai tempi della Roma. Tuttavia, il Calciomercato Pisa osserva con interesse, consapevole che un giocatore del genere potrebbe fare la differenza sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo dell’esperienza nello spogliatoio.

L’eventuale arrivo di Dzeko sarebbe un segnale forte delle ambizioni del club toscano, intenzionato a costruire una squadra competitiva e capace di alzare l’asticella. Chiaramente, molto dipenderà dalle condizioni economiche dell’operazione, dall’ingaggio del giocatore e dalla volontà dello stesso centravanti di rimettersi in gioco in un progetto nuovo.

Il Calciomercato Pisa, dunque, potrebbe accendersi improvvisamente attorno a un nome di grande richiamo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le voci si trasformeranno in una trattativa concreta o resteranno soltanto suggestioni di mercato. Di certo, la pista Dzeko aggiunge fascino e curiosità a una sessione che promette movimenti importanti.

