Calciomercato Pisa, ecco le novità riguardante l'attaccante Simeone. Sarà la svolta per i nerazzurri? - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: l’operazione Simeone e il gioco delle alleanze tra procuratori. Le ultime

Il Calciomercato Pisa entra nel vivo con un’operazione ambiziosa: quella per Giovanni Simeone. Una trattativa tutt’altro che semplice, ma ancora aperta. L’attaccante del Napoli è stato inserito nei discorsi per abbassare le richieste del Siviglia su Juanlu, ma gli spagnoli preferirebbero trattare separatamente. Questo frena il Napoli, ma apre un varco per il Pisa, che è tornato con decisione sul giocatore.

A rafforzare la posizione del club toscano c’è un asse solido di procuratori. Primo fra tutti Alessandro Moggi, figura centrale del mercato, ex Gea e oggi agente sia di Simeone che del nuovo tecnico nerazzurro, Alberto Gilardino. Un doppio legame che può facilitare i dialoghi e spingere l’operazione in avanti.

Nel complesso mosaico del Calciomercato Pisa, altri nomi importanti entrano in gioco. Marco Sommella, procuratore di Mazzocchi e storico alleato di Moggi, è parte attiva della trattativa. Giulio Marinelli (Zerbin) e Lorenzo Lazzari (Obaretin) completano il quadro degli agenti coinvolti. Obaretin resta un’opzione concreta per la difesa, specie se l’Atalanta dovesse decidere di trattenere Giovanni Bonfanti, che il nuovo allenatore Ivan Juric vuole osservare da vicino durante il ritiro estivo.

Intanto, prosegue anche il dialogo con il Napoli, in particolare con il direttore sportivo Manna. I rapporti con il Pisa sono buoni, grazie anche alla stima reciproca tra Manna e Giovanni Corrado. L’intenzione del club nerazzurro è chiara: muoversi in anticipo, sfruttare la rete di contatti e giocare d’anticipo su trattative che potrebbero coinvolgere più giocatori in una sola maxi-operazione.

Nel contesto del Calciomercato Pisa, emerge una strategia ben definita: sfruttare l’intreccio di relazioni tra procuratori e dirigenti per cercare di portare a casa colpi importanti. Il nome di Simeone resta in cima alla lista, ma la partita è aperta anche su altri fronti.