Calciomercato Premier League, tutti vogliono comprare Vlahovic. Una big tenta il colpo - Calcio News 24

Calciomercato Premier League: il Tottenham punta Vlahović per gennaio

Il Calciomercato Premier League è pronto a infiammarsi con un possibile affare che coinvolge la Juventus e il suo attaccante Dušan Vlahović. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il Tottenham starebbe preparando un assalto già nella finestra invernale per il centravanti serbo, diventato oggetto del desiderio del club londinese.

A rafforzare questa ipotesi ci ha pensato Keith Wyness, ex CEO dell’Everton e attuale consulente di diversi club inglesi, che in un’intervista rilasciata a Football Insider ha analizzato il possibile trasferimento come una mossa perfettamente in linea con le esigenze di tutte le parti coinvolte. Secondo Wyness, il Tottenham avrebbe un bisogno urgente di un vero numero 9 e Vlahović rappresenterebbe il profilo ideale per colmare il vuoto lasciato da Harry Kane.

«Ho sentito che Vlahović sta puntando sul Tottenham e credo che sia logico», ha dichiarato Wyness. «Il club ha bisogno di un attaccante esperto. Si adatterebbe perfettamente. C’è ancora tempo, ma credo che tutto potrebbe concretizzarsi a gennaio».

Nel contesto del calciomercato Premier League, un trasferimento di questo tipo avrebbe un impatto notevole. Il Tottenham ha dimostrato di essere attivo sul fronte offensivo e Vlahović, attualmente con un contratto in scadenza nel 2026, potrebbe rappresentare un’opportunità da cogliere per evitare la svalutazione del suo cartellino. La Juventus, dal canto suo, si troverebbe davanti all’ultima occasione concreta per monetizzare la cessione del serbo, risparmiando anche una parte considerevole del suo ingaggio — circa 6 milioni di euro per il resto della stagione.

Inoltre, l’addio anticipato troverebbe una giustificazione anche sul piano tecnico. Vlahović non sembra essere più una prima scelta per Tudor, che sta progressivamente puntando su profili alternativi come David o Openda. In questo scenario, un passaggio al Tottenham rientrerebbe perfettamente nella dinamica del calciomercato Premier League, dove i club cercano soluzioni immediate e profili già pronti a fare la differenza.

Un trasferimento di Vlahović a Londra potrebbe dunque rappresentare uno dei colpi più importanti della sessione di gennaio, confermando ancora una volta il ruolo centrale della Premier League come destinazione top per i big della Serie A.

