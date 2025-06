Calciomercato estero: la Real Sociedad boccia Sadiq e il Valencia non lo riscatta. Il giocatore: «Tu non mi ami o io non amo te?»

Calciomercato estero: la Real Sociedad boccia Sadiq e il Valencia non lo riscatta. Il giocatore criptico sui social

Il futuro di Sadiq Umar resta incerto. L’attaccante nigeriano, attualmente in vacanza nella sua Nigeria, ha ancora un contratto in essere con la Real Sociedad fino al 2028, ma tutto lascia intendere che il club basco non abbia più intenzione di puntare su di lui.

Già nella scorsa estate si era tentato senza successo di trovargli una nuova sistemazione. A gennaio 2025 è arrivata la cessione in prestito al Valencia, con opzione di riscatto fissata a 10 milioni di euro, ma il club valenciano ha deciso di non esercitarla. Ora, il destino di Sadiq torna ad essere un nodo del calciomercato estivo 2025.

Dalla Turchia arrivano le prime indiscrezioni su un possibile interesse del Besiktas, che starebbe valutando un prestito per la prossima stagione. Al momento, però, non sono emerse offerte concrete, e il giocatore resta formalmente un tesserato della Real Sociedad.

Acquistato nel 2022 per 20 milioni di euro dall’Almería, Sadiq non è mai riuscito a trovare continuità sotto la guida tecnica di Imanol Alguacil. Tra infortuni, prestazioni altalenanti e un feeling mai sbocciato con il progetto tecnico del club, l’attaccante ex Torino e Roma non ha lasciato il segno nella Liga spagnola.

Non migliora la situazione anche un messaggio criptico su Instagram pubblicato da Sadiq, che recita:

«You don’t love me or I don’t love you. What’s the answer? To keep it best in secret then say we don’t love each other

TRADOTTO: Tu non mi ami o sono io a non amarti? Qual è la risposta? Per tenerlo segreto, diciamo che non ci amiamo».

Parole che suonano come un velato addio, o quanto meno una riflessione sul difficile rapporto con il club attuale.

Il calciomercato dirà se per Sadiq Umar si aprirà una nuova occasione in Turchia o altrove. Intanto, il suo futuro alla Real Sociedad appare sempre più lontano.