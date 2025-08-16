Calciomercato Roma, Bailey a un passo: c’è un segnale inequivocabile. L’esterno giamaicano preso dovrebbe essere alla corte di Gasperini

A volte le idee migliori nascono da una serata storta. È il caso dell’interesse della Roma per Leon Bailey, sbocciato dopo la pesante sconfitta per 4-0 in amichevole contro l’Aston Villa. In quella partita, l’esterno giamaicano fu una spina costante nel fianco della difesa giallorossa, impressionando a tal punto il direttore sportivo Frederic Massara, che lo seguiva già dai tempi del Milan.

Da quel momento, la trattativa è decollata. Massara ha riallacciato i contatti e, secondo le indiscrezioni, si è recato in Inghilterra per un blitz nella sede dell’Aston Villa, dove ha incontrato un ex giallorosso, il ds Monchi. L’obiettivo era chiaro: gettare le basi per portare Bailey nella capitale. Nelle ultime ore i dialoghi si sono intensificati, arrivando a una richiesta ufficiale: prestito con diritto di riscatto. La formula non ha trovato un muro da parte di Monchi, che però chiede un prestito oneroso di alcuni milioni e ha fissato il riscatto a circa 25 milioni di euro, cifra su cui Massara sta lavorando per ottenere un leggero sconto.

Un segnale inequivocabile della serietà della trattativa è arrivato oggi: Bailey non è stato convocato per la gara d’esordio in Premier League dell’Aston Villa contro il Newcastle. Nel frattempo, la Roma ha già ottenuto il gradimento totale del giocatore, che a Birmingham guadagna circa 3.5 milioni netti a stagione. Massara sta definendo i dettagli contrattuali, probabilmente inserendo dei bonus per raggiungere la cifra richiesta.

L’identikit di Bailey sposa perfettamente le esigenze tattiche di Gian Piero Gasperini. Il fatto che sia mancino non rappresenta un problema, anzi. Il tecnico ha una lunga storia di successo con trequartisti dal piede sinistro, come visto con De Ketelaere, Samardzic, Koopmeiners e Malinovskyi. Bailey, inoltre, non è un’ala pura ma un giocatore versatile che ama tagliare dentro al campo, attaccare gli spazi e che ha dimostrato di essere prolifico su entrambe le fasce. Per Gasperini sarebbe un autentico jolly, capace di agire da esterno, da seconda punta in un 3-5-2 e di completare un reparto che, con lui, Sancho ed El Shaarawy, garantirebbe qualità e imprevedibilità.