Calciomercato Roma, Celik è finito nel mirino di quella big italiana. La posizione dei giallorossi e la volontà dell’esterno turco

Calciomercato Roma: il futuro di Zeki Celik tra rinnovo e sirene bianconere. La Juventus punta al turco per rinforzare la rosa di Spalletti.

Nel panorama del calciomercato della Roma, uno dei nomi più discussi nelle ultime settimane è quello di Zeki Celik. L’esterno turco sta vivendo un momento di forma straordinario e la sua crescita costante ha attirato l’attenzione non solo della dirigenza giallorossa, ma anche di diversi club italiani ed europei. Dopo essere stato valorizzato da Daniele De Rossi, cresciuto sotto la guida di Claudio Ranieri e ora plasmato tatticamente da Gian Piero Gasperini, Celik è diventato un punto fermo nello scacchiere della Roma.

Mattoncino dopo mattoncino, il laterale ex Lille si è guadagnato un ruolo da protagonista, mostrando grande duttilità: può agire sia da esterno a tutta fascia che da centrale in una difesa a tre, adattandosi perfettamente alle esigenze tattiche del suo allenatore. Il gol contro l’Udinese, il primo in campionato con la maglia giallorossa, ha rappresentato la ciliegina sulla torta di un percorso di maturazione che oggi lo rende uno dei giocatori più affidabili della rosa.

Il rendimento di Celik, inevitabilmente, ha acceso i riflettori sul suo futuro. Il contratto con la Roma è in scadenza, e le trattative per il rinnovo sono già iniziate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza giallorossa è ottimista e conta di chiudere positivamente l’operazione nelle prossime settimane. L’obiettivo è blindare un calciatore che, con prestazioni solide e continuità, si è guadagnato la fiducia di tutto l’ambiente.

Tuttavia, il calciomercato Roma si intreccia con quello della Juventus, che osserva attentamente la situazione. I bianconeri, alla ricerca di un rinforzo sulla fascia, avrebbero già effettuato i primi sondaggi per capire la disponibilità del giocatore. Anche se la priorità di Celik sembra restare la Roma, l’interesse juventino potrebbe complicare i tempi del rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

In parallelo, la Juventus valuta anche altri profili, come Serge Gnabry del Bayern Monaco, ma l’operazione appare impraticabile a causa dell’elevato ingaggio del tedesco e della concorrenza del Liverpool. Proprio per questo, Celik rappresenta un’opzione più concreta e realistica.

In ogni caso, il calciomercato della Roma ruota oggi intorno alla figura del laterale turco. Il club capitolino vuole evitare sorprese e trattenere un giocatore che incarna spirito, duttilità e sacrificio. Se il rinnovo dovesse arrivare a breve, sarebbe un segnale importante di continuità nel progetto giallorosso, con Zeki Celik pronto a essere ancora protagonista del presente e del futuro della Roma.