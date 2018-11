Darmian, addio Manchester United: ci pensa la Roma

Calciomercato Roma, torna di moda la pista Matteo Darmian: il laterale può dire addio al Manchester United a gennaio

E’ tutto da scrivere il futuro di Matteo Darmian. Il laterale difensivo non sta trovando spazio nel Manchester United di Josè Mourinho ed è pronto a dire addio all’Old Trafford. Non mancano i club interessati, con l’Inter che ha tentato di assicurarsi le sue prestazioni nelle scorse sessioni di mercato.

Ma c’è di più, come sottolinea la stampa inglese: il The Sun rivela che la Roma ha già avviato i contatti con la dirigenza dei Red Devils. Josè Mourinho, pur apprezzando la duttilità e la qualità dell’ex Torino, non si opporrebbe a una sua cessione nel mercato di riparazione: attesi aggiornamenti.