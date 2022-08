Calciomercato Roma: i giallorossi avrebbero trovato l’accordo con il Marsiglia per la cessione di Veretout

Tutto fatto tra Roma e Marsiglia per la cessione di Jordan Veretout. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, i giallorossi e i francesi hanno trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo del centrocampista.

La Roma incasserà dalla Marsiglia per la vendita di Veretout ben 11 milioni di euro.