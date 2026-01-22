Calciomercato Roma, si sblocca l’affare Venturino: trovata l’intesa finale col Genoa! Formula e cifre dell’operazione legata a Baldanzi

Si infiamma l’asse di mercato tra Roma e Genoa. Secondo quanto riportato dall’esperto Gianluca Di Marzio, i due club hanno trovato l’intesa definitiva per il trasferimento di Lorenzo Venturino nella Capitale. L’operazione per il giovane talento del Grifone è stata definita con la formula del prestito corredato da un diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

L’affare è strettamente legato a quello che porta Tommaso Baldanzi in Liguria: il fantasista dei Giallorossi compie il percorso inverso con modalità di trasferimento speculari. In queste ore le dirigenze stanno limando gli ultimi dettagli contrattuali per completare burocraticamente questo doppio scambio che ridisegna gli attacchi delle due squadre.

.@OfficialASRoma, fatta per Venturino: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro https://t.co/XyVjX1CecS — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 22, 2026

